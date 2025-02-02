Захарова высмеяла Зеленского анекдотом про моль после заявления о переговорах

Официальный представитель МИД Мария Захарова вспомнила анекдот про моль, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что президент России Владимир Путин якобы боится прямых переговоров с киевским режимом. По её мнению, как обычно, украинские власти вырывают из контекста и пытаются перетянуть одеяло на себя.

«Напомнило анекдот про рассказ маленькой моли: «Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!» — написала Захарова у себя в телеграм-канале.