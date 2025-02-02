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Регион
2 февраля, 15:24
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Захарова высмеяла Зеленского анекдотом про моль после заявления о переговорах

Захарова: Заявление Зеленского о переговорах напомнило анекдот про рассказ моли

Официальный представитель МИД Мария Захарова вспомнила анекдот про моль, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что президент России Владимир Путин якобы боится прямых переговоров с киевским режимом. По её мнению, как обычно, украинские власти вырывают из контекста и пытаются перетянуть одеяло на себя.

«Напомнило анекдот про рассказ маленькой моли: «Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!» — написала Захарова у себя в телеграм-канале.

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Ранее Захарова потроллила замороженное президентом США Дональдом Трампом агентство USAID, которое ранее помогало Украине. По её мнению, агентству по международному развитию США стоит рассмотреть возможность изменения бренда. Она подчеркнула, что организация сможет принести больше пользы, если станет «Агентством помощи самим себе» в случае возобновления своей работы.

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Telegram / МИД России

Александра Мышляева
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