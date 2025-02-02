Зеленский озвучил последнее условие для перехода к диалогу с Россией

Владимир Зеленский сообщил о готовности начать диалог с российской стороной по вопросу урегулирования украинского конфликта сразу после встречи с Дональдом Трампом. Согласие на переговоры политик дал в интервью Associated Press.

«Я хотел бы, чтобы США, Украина и россияне сели за стол переговоров. Там должен быть и голос Европейского союза. Я думаю, это было бы справедливо и эффективно. Но как всё сложится? Я не знаю», — добавил он.

Также Зеленский прокомментировал слова Трампа об «очень серьёзном» диалоге между Москвой и Вашингтоном по ситуации в Незалежной. Бывший комик отметил, что обсуждения Украины без самой Украины «опасны для всех».