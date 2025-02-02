Стали известны детали плана Трампа по достижению долгосрочного мира на Украине
Reuters: Трамп надеется склонить Украину к проведению выборов
Американский лидер Дональд Трамп и члены его администрации планируют склонить Украину к проведению президентских выборов до конца года. Такой информацией с Reuters поделился высокопоставленный представитель команды президента США.
«Если бы на Украине состоялись президентские выборы, победитель мог бы взять на себя ответственность за переговоры о более долгосрочном соглашении с Москвой», — подчеркнул источник.
Ранее Владимир Путин заявил, что сейчас Владимир Зеленский не вправе подписывать какие-либо документы из-за нелегитимности, чем сильно рассердил бывшего комика. Впрочем, президент РФ сообщил о готовности выделить представителей для переговоров с главой киевского режима.
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