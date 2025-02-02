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Дональд Трамп

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Регион
1 февраля, 21:11

Стали известны детали плана Трампа по достижению долгосрочного мира на Украине

Reuters: Трамп надеется склонить Украину к проведению выборов

Американский лидер Дональд Трамп и члены его администрации планируют склонить Украину к проведению президентских выборов до конца года. Такой информацией с Reuters поделился высокопоставленный представитель команды президента США.

«Если бы на Украине состоялись президентские выборы, победитель мог бы взять на себя ответственность за переговоры о более долгосрочном соглашении с Москвой», — подчеркнул источник.

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Ранее Владимир Путин заявил, что сейчас Владимир Зеленский не вправе подписывать какие-либо документы из-за нелегитимности, чем сильно рассердил бывшего комика. Впрочем, президент РФ сообщил о готовности выделить представителей для переговоров с главой киевского режима.

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Flickr / Trump White House Archived

Антон Голыбин
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