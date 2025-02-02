Стали известны детали плана Трампа по достижению долгосрочного мира на Украине

Американский лидер Дональд Трамп и члены его администрации планируют склонить Украину к проведению президентских выборов до конца года. Такой информацией с Reuters поделился высокопоставленный представитель команды президента США.

«Если бы на Украине состоялись президентские выборы, победитель мог бы взять на себя ответственность за переговоры о более долгосрочном соглашении с Москвой», — подчеркнул источник.