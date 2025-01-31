Медведчук заявил, что Зеленский признал свою нелегитимность
Медведчук: Зеленский подтвердил нелегитимность, отреагировав на слова Путина
Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил о нелегитимности Владимира Зеленского, отметив, что его некомпетентный ответ на слова президента России о невозможности подписания соглашений с РФ лишь подтверждает это. Он подчеркнул, что глава киевского режима, считая себя «сильным лидером», демонстрирует полную деградацию и разрушил легитимную власть в стране, что делает невозможными переговоры в интересах украинского народа.
Медведчук также отметил, что Зеленский ложно обвиняет Путина в затягивании конфликта, в то время как российский президент ещё весной 2022 года стремился к миру. По его словам, экс-юморист не имеет права представлять Украину и осознаёт это, что отражается в его состоянии. Он добавил, что коррупционное окружение изолировало главу режима от реальности, и в Киеве уже понимают, что Зеленский стал балластом для демократов.
Медведчук заключил, что среди украинских политиков у Зеленского нет союзников, и существует вероятность его устранения. По его мнению, именно из Киева может поступить запрос на его ликвидацию, и это уже становится очевидным.
«Остаётся за этим только наблюдать, но трагический для политического клоуна финал – состоявшийся факт, теперь пусть пожинает, что посеял», — заключил Медведчук.
Напомним, Путин ранее отметил, что Зеленский не имеет права подписывать какие-либо соглашения из-за истечения срока полномочий. Он назвал нынешнее украинское руководство незаконным и предупредил, что утраченная легитимность Зеленского ведёт к потенциальным юридическим конфликтам, которые могут подорвать значимость любых переговоров. Зеленский на слова Путина о нелегитимности обиделся и призвал союзников «силой принудить Москву к миру».
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