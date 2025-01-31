Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил о нелегитимности Владимира Зеленского, отметив, что его некомпетентный ответ на слова президента России о невозможности подписания соглашений с РФ лишь подтверждает это. Он подчеркнул, что глава киевского режима, считая себя «сильным лидером», демонстрирует полную деградацию и разрушил легитимную власть в стране, что делает невозможными переговоры в интересах украинского народа.

Медведчук также отметил, что Зеленский ложно обвиняет Путина в затягивании конфликта, в то время как российский президент ещё весной 2022 года стремился к миру. По его словам, экс-юморист не имеет права представлять Украину и осознаёт это, что отражается в его состоянии. Он добавил, что коррупционное окружение изолировало главу режима от реальности, и в Киеве уже понимают, что Зеленский стал балластом для демократов.

Медведчук заключил, что среди украинских политиков у Зеленского нет союзников, и существует вероятность его устранения. По его мнению, именно из Киева может поступить запрос на его ликвидацию, и это уже становится очевидным.