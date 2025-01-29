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Регион
29 января, 07:54

Зеленский обиделся на слова Путина о нелегитимности

Владимир Зеленский обиделся на заявление президента России Владимира Путина о нелегитимности и невозможности главы киевского режима подписывать мирный договор. В ответ Зеленский призвал союзников «силой принудить Москву к миру».

«Мы должны действовать слаженно и решительно — все, у кого достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому», — заявил Зеленский.

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Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин ещё раз напомнил, что переговоры с киевским режимом будут нелегитимны до тех пор, пока не будет отменён указ Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией. Ранее российский лидер также отмечал, что действующее руководство Украины в настоящий момент тоже является нелегитимным. А это опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров.

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Shutterstock/FOTODOM/Alexandros Michailidis

Александра Вишнякова
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