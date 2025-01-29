Зеленский обиделся на слова Путина о нелегитимности

Владимир Зеленский обиделся на заявление президента России Владимира Путина о нелегитимности и невозможности главы киевского режима подписывать мирный договор. В ответ Зеленский призвал союзников «силой принудить Москву к миру».

«Мы должны действовать слаженно и решительно — все, у кого достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому», — заявил Зеленский.