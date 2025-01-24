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Регион
24 января, 15:13

Путин: Руководство Украины — нелегитимное, такими будут и возможные переговоры

Действующее руководство Украины в настоящий момент является нелегитимным. Это опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров с киевскими властями, заявил президент России Владимир Путин, беседуя с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Путин заявил, что руководство Украины в настоящее время является нелегитимным. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Если в рамках действующей нормативной базы переговоры начнутся, то они будут, строго говоря, нелегитимными», — пояснил глава государства, отметив, что и результат таких переговоров будет нелегитимным.

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Напомним, что Владимир Путин уже неоднократно заявлял о нелегитимности руководства Украины. По словам президента, вся власть Незалежной не является законной, так как множество её органов формирует Владимир Зеленский, много месяцев назад утративший свою легитимность.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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