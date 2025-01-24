Путин: Руководство Украины — нелегитимное, такими будут и возможные переговоры

Действующее руководство Украины в настоящий момент является нелегитимным. Это опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров с киевскими властями, заявил президент России Владимир Путин, беседуя с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Путин заявил, что руководство Украины в настоящее время является нелегитимным. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Если в рамках действующей нормативной базы переговоры начнутся, то они будут, строго говоря, нелегитимными», — пояснил глава государства, отметив, что и результат таких переговоров будет нелегитимным.