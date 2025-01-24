В Кремле ответили на слова Трампа о готовности Зеленского к «сделке» с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский не может считаться готовым к урегулированию конфликта на Украине, если он сам запретил себе вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Комментарий представителя Кремля прозвучал в ответ на утверждение президента США Дональда Трампа о том, что глава киевского режима якобы «готов к переговорам по сделке».

«Зеленский не может быть готов к заключению сделки — или уместнее использовать всё-таки слово «урегулирование». Потому что, чтобы достичь урегулирования, необходимо переговоры провести. Переговоры Зеленский сам себе запретил своим указом», — заявил Песков в ходе брифинга.