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Регион
24 января, 09:55

В Кремле ответили на слова Трампа о готовности Зеленского к «сделке» с Путиным

Песков: Зеленский не может считаться готовым к «сделке» с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский не может считаться готовым к урегулированию конфликта на Украине, если он сам запретил себе вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Комментарий представителя Кремля прозвучал в ответ на утверждение президента США Дональда Трампа о том, что глава киевского режима якобы «готов к переговорам по сделке».

«Зеленский не может быть готов к заключению сделки — или уместнее использовать всё-таки слово «урегулирование». Потому что, чтобы достичь урегулирования, необходимо переговоры провести. Переговоры Зеленский сам себе запретил своим указом», — заявил Песков в ходе брифинга.

Ранее Трамп рассказал журналистам, что Зеленский готов к началу процесса урегулирования украинского конфликта и заключению мирного соглашения с РФ. Глава Белого дома также выразил уверенность, что Путин тоже проявит стремление к урегулированию кризиса.

СМИ узнали о готовности Трампа выполнить требование Зеленского для переговоров с РФ
СМИ узнали о готовности Трампа выполнить требование Зеленского для переговоров с РФ
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Наталья Демьянова
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