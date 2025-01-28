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Регион
28 января, 18:30

Путин назвал необходимое условие для начала переговоров с Украиной

Путин: Переговоры с Киевом без отмены запрета на переговоры с РФ будут незаконны

Переговоры с киевским режимом будут нелегитимны до тех пор, пока не будет отменён указ Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией. Так президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о том, должны ли в Киеве отменить соответствующее положение.

«Если сейчас мы начнём вести переговоры, то они будут нелегитимны», — объяснил российский лидер.

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Ранее в украинской прессе появились сообщения о том, что Офис Владимира Зеленского стремится согласовать с главой США Дональдом Трампом стратегическое восприятие переговоров с Россией. В Киеве хотят, чтобы это произошло до того, как американский президент встретится с Владимиром Путиным.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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