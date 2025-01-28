Путин назвал необходимое условие для начала переговоров с Украиной
Путин: Переговоры с Киевом без отмены запрета на переговоры с РФ будут незаконны
Переговоры с киевским режимом будут нелегитимны до тех пор, пока не будет отменён указ Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией. Так президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о том, должны ли в Киеве отменить соответствующее положение.
«Если сейчас мы начнём вести переговоры, то они будут нелегитимны», — объяснил российский лидер.
Ранее в украинской прессе появились сообщения о том, что Офис Владимира Зеленского стремится согласовать с главой США Дональдом Трампом стратегическое восприятие переговоров с Россией. В Киеве хотят, чтобы это произошло до того, как американский президент встретится с Владимиром Путиным.
Life.ru