Переговоры с киевским режимом будут нелегитимны до тех пор, пока не будет отменён указ Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией. Так президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о том, должны ли в Киеве отменить соответствующее положение.

«Если сейчас мы начнём вести переговоры, то они будут нелегитимны», — объяснил российский лидер.