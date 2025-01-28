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28 января, 03:43

Журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась убить Путина

Такер Карлсон. Обложка © kremlin.ru

Такер Карлсон. Обложка © kremlin.ru

Администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.

В разговоре с журналистом Мэттом Таибби Карлсон отметил, что бывший госсекретарь США Энтони Блинкен активно продвигал войну и даже пытался организовать убийство Путина.

Карлсон не уточнил никаких деталей и не пояснил, когда и где могли происходить такие события, а также какие были мотивы для возможного покушения. Он добавил, что считает эти действия безумием, отметив, что администрация Байдена нуждалась в хаосе как «защитном экране».

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Такер Карлсон меньше чем за год открыл миру современную Россию. За короткий срок ему удалось взять интервью не только у президента Владимира Путина, но и у главы МИД РФ Сергея Лаврова. По мнению политологов, это правильно, разумно и выгодно для нашей страны.

Артём Гапоненко
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