Журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась убить Путина

Карлсон не уточнил никаких деталей и не пояснил, когда и где могли происходить такие события, а также какие были мотивы для возможного покушения. Он добавил, что считает эти действия безумием, отметив, что администрация Байдена нуждалась в хаосе как «защитном экране».