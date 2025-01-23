Спецпосланник Трампа отчитал Байдена за отсутствие контактов с Путиным

Американское общество выражает недовольство тем, что экс-президент США Джо Байден не имел контактов с президентом России Владимиром Путиным с начала специальной операции. Об этом заявил специальный посланник нового президента Дональда Трампа по особым миссиям Ричард Гренелл.

«Путин и Байден не общались в течение трех с половиной лет, и мы считаем это недопустимым. Американцы также воспринимают это как возмутительное. Важно уметь вести диалог. Переговоры являются ключевым инструментом, и мирное решение проблем невозможно без общения. Поэтому я думаю, что американцы глубоко разочарованы тем, что мы тратим сотни миллиардов долларов, а наши лидеры не ведут переговоры для поиска решений», — отметил Гренелл в ходе дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.