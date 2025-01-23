Дональд Трамп
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Регион
23 января, 11:54

Спецпосланник Трампа отчитал Байдена за отсутствие контактов с Путиным

Гренелл: Американцы возмущены тем, что Байден не говорил с Путиным с начала СВО

Американское общество выражает недовольство тем, что экс-президент США Джо Байден не имел контактов с президентом России Владимиром Путиным с начала специальной операции. Об этом заявил специальный посланник нового президента Дональда Трампа по особым миссиям Ричард Гренелл.

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«Путин и Байден не общались в течение трех с половиной лет, и мы считаем это недопустимым. Американцы также воспринимают это как возмутительное. Важно уметь вести диалог. Переговоры являются ключевым инструментом, и мирное решение проблем невозможно без общения. Поэтому я думаю, что американцы глубоко разочарованы тем, что мы тратим сотни миллиардов долларов, а наши лидеры не ведут переговоры для поиска решений», — отметил Гренелл в ходе дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Он также подчеркнул, что при администрации Байдена в США не наблюдалось стремления к ведению переговоров, и американские дипломаты оказались «отстранены» .

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Трамп официально возглавил США 20 января, сменив на этом посту 82-летнего Джо Байдена. Российский лидер Владимир Путин публично поздравил коллегу с этим событием, выразив надежду на восстановление прямых контактов между двумя державами.

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Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light, © Life.ru

Марина Фещенко
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