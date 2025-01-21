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Регион
21 января, 10:16
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Трамп или Байден? Пьяный спор американца и россиянки в московской чебуречной закончился дракой

Американец устроил погром в чебуречной в Москве во время инаугурации Трампа

Нетрезвый американец устроил беспорядки в московской чебуречной во время инаугурации Трампа. Он, распивая водку, спорил с русской девушкой о том, кто лучше — Трамп или Байден.

Руслана. Фото © / SHOT

Руслана. Фото © / SHOT

Согласно информации от SHOT, 44-летний гражданин США по имени Джон Джордан пригласил на свидание 31-летнюю россиянку Руслану в заведение «Чебуречная СССР» на Сретенке. Вечером пара пришла в ресторан, купила две бутылки водки и чебуреки на вынос.

Интерьер чебуречной. Фото © / SHOT

Интерьер чебуречной. Фото © / SHOT

По словам сотрудников заведения, пока они ждали свой заказ, сильно выпили. В итоге пара провела в чебуречной около четырёх часов, выпив все алкогольное запасы. Они общались на английском, и пьяный Джордан обещал жениться на своей возлюбленной. Однако, когда разговор зашел об инаугурации, Джон стал неистовствовать, заявляя, что лучше бы оставили Байдена. Руслана же защищала свою позицию в пользу Трампа.

Интерьер чебуречной. Фото © / SHOT

Интерьер чебуречной. Фото © / SHOT

Ссора вышла из-под контроля, Джон начал громко кричать и разбрасывать вещи по залу. Сотрудники заведения не смогли успокоить взбешённых клиентов и вызвали полицию и скорую помощь. В итоге выяснилось, что за столиком они также употребляли наркотические вещества. Американца и его спутницу доставили в токсикологическое отделение с признаками отравления.

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Напомним, что Дональд Трамп официально приступил к исполнению обязанностей президента США после своей инаугурации. Политик уже отменил 78 указов, подписанных его предшественником Джо Байденом, вывел страну из Всемирной организации здравоохранения и объявил о предстоящей «очень скорой» встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Кстати, гостей на инаугурации Трампа угостили вином с русским названием.

Обложка ©

Kandinsky

Николь Вербер
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