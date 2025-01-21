Трамп или Байден? Пьяный спор американца и россиянки в московской чебуречной закончился дракой

Нетрезвый американец устроил беспорядки в московской чебуречной во время инаугурации Трампа. Он, распивая водку, спорил с русской девушкой о том, кто лучше — Трамп или Байден.

Руслана. Фото © / SHOT

Согласно информации от SHOT, 44-летний гражданин США по имени Джон Джордан пригласил на свидание 31-летнюю россиянку Руслану в заведение «Чебуречная СССР» на Сретенке. Вечером пара пришла в ресторан, купила две бутылки водки и чебуреки на вынос.

Интерьер чебуречной. Фото © / SHOT

По словам сотрудников заведения, пока они ждали свой заказ, сильно выпили. В итоге пара провела в чебуречной около четырёх часов, выпив все алкогольное запасы. Они общались на английском, и пьяный Джордан обещал жениться на своей возлюбленной. Однако, когда разговор зашел об инаугурации, Джон стал неистовствовать, заявляя, что лучше бы оставили Байдена. Руслана же защищала свою позицию в пользу Трампа.

Интерьер чебуречной. Фото © / SHOT