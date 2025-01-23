В Кремле рассказали о ходе подготовки контактов Путина и Трампа

Из Вашингтона пока что не поступало каких-либо сигналов о подготовке контактов президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представитель Кремля добавил, что Москва с большой внимательностью наблюдает за риторикой Штатов в адрес России и фиксирует все детали публичных заявлений американского руководства. При этом российская сторона готова продолжить уважительный диалог, который страны поддерживали во время первого президентского срока Трампа, уточнил он.

«Мы очень внимательно наблюдаем, конечно, и за всей риторикой, и за всеми заявлениями. Мы фиксируем тщательно все нюансы. Мы остаёмся готовы к равноправному диалогу, об этом президент Путин неоднократно говорил, к равноправному диалогу, к взаимоуважительному диалогу. Этот диалог имел место между двумя президентами в бытность первого президентства Трампа», — напомнил пресс-секретарь российского лидера.