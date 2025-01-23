Песков: У Путина состоится международный телефонный разговор, но «не тот»

«Мы ожидаем международный телефонный разговор президента. <…> Сразу скажу, это не тот разговор, но не менее важный для нас», — сказал представитель Кремля.

Песков сразу обозначил, что сегодня Путин не будет разговаривать с президентом США Дональдом Трампом. Он уточнил эту информацию из-за массового ажиотажа вокруг их ожидаемого телефонного разговора.

Напомним, что обсуждения о переговорах между Путиным и Трампом ведутся уже продолжительное время. В Госдуме представили ориентировочный список вопросов, которые могут быть подняты на встрече лидеров двух стран. В то же время, вскоре после своего вступления в должность, республиканец заявил о необходимости встречи с российским президентом, подчеркнув, что он готов к переговорам «в любое время».