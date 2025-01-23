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Регион
23 января, 09:49

Песков: У Путина состоится международный телефонный разговор, но «не тот»

Сегодня, 23 января, у президента России Владимира Путина состоится важный телефонный разговор. Беседа будет международная, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем международный телефонный разговор президента. <…> Сразу скажу, это не тот разговор, но не менее важный для нас», — сказал представитель Кремля.

Песков сразу обозначил, что сегодня Путин не будет разговаривать с президентом США Дональдом Трампом. Он уточнил эту информацию из-за массового ажиотажа вокруг их ожидаемого телефонного разговора.

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В Кремле высказались насчёт «скорого» разговора Путина и Трампа

Напомним, что обсуждения о переговорах между Путиным и Трампом ведутся уже продолжительное время. В Госдуме представили ориентировочный список вопросов, которые могут быть подняты на встрече лидеров двух стран. В то же время, вскоре после своего вступления в должность, республиканец заявил о необходимости встречи с российским президентом, подчеркнув, что он готов к переговорам «в любое время».

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Life.ru

Наталья Афонина
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