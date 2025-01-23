Песков не исключил интервью Путина американскому блогеру Лексу Фридману

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту и блогеру Алексу (Лексу) Фридману может состояться, но не в ближайшем будущем. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, журналист и сам понимает, что его интервью — это не вопрос ближайшей перспективы. Чтобы президент согласился побеседовать с ним в таком формате, «должны быть какие-то условия, которые требуют дополнительных разъяснений». Однако Фридман будет в числе тех, кого обязательно предложат Путину, подчеркнул Песков.