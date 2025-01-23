Песков не исключил интервью Путина американскому блогеру Лексу Фридману
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту и блогеру Алексу (Лексу) Фридману может состояться, но не в ближайшем будущем. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, журналист и сам понимает, что его интервью — это не вопрос ближайшей перспективы. Чтобы президент согласился побеседовать с ним в таком формате, «должны быть какие-то условия, которые требуют дополнительных разъяснений». Однако Фридман будет в числе тех, кого обязательно предложат Путину, подчеркнул Песков.
Ранее Фридман брал интервью у Владимира Зеленского, который в процессе по каким-то причинам начал оскорблять российского президента, перейдя на мат. Журналист остался недоволен таким поведением украинского политика, поскольку тот предпочёл просто говорить грубости вместо того, чтоб показать готовность к переговорам. Позже Фридман рассказал, что планирует приехать в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина.
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