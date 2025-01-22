Американский блогер Лекс Фридман, который критиковал Владимира Зеленского, объявил, что планирует приехать в Россию и провести интервью с президентом Владимиром Путиным. Он рассказал об этом на подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана.

Напомним, Фридман беседовал с главой киевского режима Владимиром Зеленским в начале января и выразил недовольство использованием последним оскорбительных фраз в адрес российского лидера. Блогер подчеркнул, что подобные высказывания могут подорвать возможные переговоры.

Журналист считает, что у бывшего комика был шанс продемонстрировать стремление Украины к диалогу, но он сделал выбор в пользу резких нападок на Путина.