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Регион
22 января, 20:41

Осудивший Зеленского блогер из США Фридман анонсировал интервью с Путиным

Лекс Фридман и Владимир Путин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Lex Fridman / Life.ru

Лекс Фридман и Владимир Путин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Lex Fridman / Life.ru

Американский блогер Лекс Фридман, который критиковал Владимира Зеленского, объявил, что планирует приехать в Россию и провести интервью с президентом Владимиром Путиным. Он рассказал об этом на подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана.

Напомним, Фридман беседовал с главой киевского режима Владимиром Зеленским в начале января и выразил недовольство использованием последним оскорбительных фраз в адрес российского лидера. Блогер подчеркнул, что подобные высказывания могут подорвать возможные переговоры.

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Журналист считает, что у бывшего комика был шанс продемонстрировать стремление Украины к диалогу, но он сделал выбор в пользу резких нападок на Путина.

Как сообщал Life.ru, в разговоре с Фридманом Зеленский трижды использовал ненормативную лексику. Причём нецензурная брань лилась даже в адрес западных союзников из-за недостаточной, по мнению киевского лидера, помощи.

Лия Мурадьян
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