Вести переговоры возможно с любым лицом, однако из-за своей нелегитимности Владимир Зеленский не вправе подписывать какие-либо документы. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он (Зеленский. — Прим. Life.ru) не имеет права ничего подписывать», — заявил российский лидер.

Напомним, что Владимир Путин уже неоднократно заявлял о нелегитимности руководства Украины. По мнению президента, вся власть Незалежной не обладает законностью, поскольку многие её структуры формируются Владимиром Зеленским, который потерял свою легитимность несколько месяцев назад. Он подчеркнул, что это создаёт риск юридической коллизии, которая может подорвать ценность любых результатов переговоров с украинскими властями. К слову, недавно Зеленский запретил всем украинским политическим деятелям, кроме себя, проводить переговоры с российской стороной.