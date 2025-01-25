Зеленский впервые объяснил, почему ввёл запрет на переговоры с РФ
Зеленский заявил, что запрет на переговоры с РФ остановил сепаратизм на Украине
Остановка сепаратизма на Украине была основной целью запрета на прямые переговоры с Россией. Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с лидером Молдавии Майей Санду.
«Просто остановил сепаратизм в нашем государстве. Я запретил кому-либо, любым украинским политическим деятелям проводить те или иные переговоры с российской стороной», — указал Зеленский.
Глава киевского режима уточнил, что до запрета существовало много «теневых переговорных коридоров» через депутатов Украины, Евросоюза и США. Они могли повлиять на независимость Незалежной, отметил Зеленский. По его словам, только он должен быть лидером любых переговоров.
К слову, Зеленский, говоря о мирных переговорах, неоднократно «переобувается». В частности, недавно он заявил, что мирный процесс можно было бы запустить при предоставлении гарантий безопасности со стороны американского президента Дональда Трампа. По словам Зеленского, он будет делать всё возможное, чтобы приблизить переговоры, хотя это противоречит его же указу о запрете диалога.
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