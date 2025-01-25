Остановка сепаратизма на Украине была основной целью запрета на прямые переговоры с Россией. Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с лидером Молдавии Майей Санду.

«Просто остановил сепаратизм в нашем государстве. Я запретил кому-либо, любым украинским политическим деятелям проводить те или иные переговоры с российской стороной», — указал Зеленский.

Глава киевского режима уточнил, что до запрета существовало много «теневых переговорных коридоров» через депутатов Украины, Евросоюза и США. Они могли повлиять на независимость Незалежной, отметил Зеленский. По его словам, только он должен быть лидером любых переговоров.