Киевские власти не следуют указаниям Запада, несмотря на получение значительной финансовой помощи. На этот факт обратил внимание президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубин. Тем не менее, в Кремле надеются, что под давлением своих западных спонсоров Украина в конечном итоге будет вынуждена отменить запрет на переговоры с Россией.