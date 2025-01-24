Путин: Запад должен заставить Киев отменить запрет на переговоры с Россией
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Киевские власти не следуют указаниям Запада, несмотря на получение значительной финансовой помощи. На этот факт обратил внимание президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубин. Тем не менее, в Кремле надеются, что под давлением своих западных спонсоров Украина в конечном итоге будет вынуждена отменить запрет на переговоры с Россией.
«Я думаю, что, в конце концов, те, кто платит деньги, должны все-таки заставить его (действующий режим в Киеве — Прим.) это сделать», — сказал российский лидер.
Ранее Путин описал свои отношения с Трампом как «доверительные и прагматичные», согласился на встречу с новым президентом США и подтвердил, что Россия по-прежнему открыта для переговоров по Украине. В то же время президент отметил, что существуют определённые вопросы, требующие особого внимания в рамках этих переговоров, в частности тот факт, что Киев сам наложил запрет на диалог с Москвой.