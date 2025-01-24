Трампа призвали не подрывать доверие Кремля

Угрозы, озвученные Дональдом Трампом в адрес России, могут подорвать доверие Москвы к нему перед предстоящими переговорами. Так считает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

«Особенно тревожно, что такой подход ослабляет доверие Москвы к Трампу в контексте мирного разрешения конфликта», — отмечает эксперт в своей статье для издания Weapons and Strategy.

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Он добавил, что Трамп имел определенные преимущества до своего вступления в должность, поскольку осознавал, что действия, направленные на ухудшение отношений с Россией и её руководством, как это делал его предшественник Джо Байден, являются неразумными и неэффективными.