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Регион
24 января, 11:37

Трампа призвали не подрывать доверие Кремля

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Угрозы Трампа могут подорвать доверие Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Угрозы, озвученные Дональдом Трампом в адрес России, могут подорвать доверие Москвы к нему перед предстоящими переговорами. Так считает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

«Особенно тревожно, что такой подход ослабляет доверие Москвы к Трампу в контексте мирного разрешения конфликта», — отмечает эксперт в своей статье для издания Weapons and Strategy.

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Он добавил, что Трамп имел определенные преимущества до своего вступления в должность, поскольку осознавал, что действия, направленные на ухудшение отношений с Россией и её руководством, как это делал его предшественник Джо Байден, являются неразумными и неэффективными.

Теперь новый президент США рискует потерять это преимущество, повторяя ошибки Байдена, отметил Брайен.

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Напомним, что 23 января Трамп вновь пригрозил России жесткими санкциями в случае отсутствия соглашения о завершении конфликта на Украине, при этом подчеркнув, что не хочет новых ограничений, поскольку ему «очень нравится русский народ».

Марина Фещенко
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