Трампа призвали не подрывать доверие Кремля
Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Угрозы Трампа могут подорвать доверие Москвы
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Угрозы, озвученные Дональдом Трампом в адрес России, могут подорвать доверие Москвы к нему перед предстоящими переговорами. Так считает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.
«Особенно тревожно, что такой подход ослабляет доверие Москвы к Трампу в контексте мирного разрешения конфликта», — отмечает эксперт в своей статье для издания Weapons and Strategy.
Он добавил, что Трамп имел определенные преимущества до своего вступления в должность, поскольку осознавал, что действия, направленные на ухудшение отношений с Россией и её руководством, как это делал его предшественник Джо Байден, являются неразумными и неэффективными.
Теперь новый президент США рискует потерять это преимущество, повторяя ошибки Байдена, отметил Брайен.
Напомним, что 23 января Трамп вновь пригрозил России жесткими санкциями в случае отсутствия соглашения о завершении конфликта на Украине, при этом подчеркнув, что не хочет новых ограничений, поскольку ему «очень нравится русский народ».