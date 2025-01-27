Украинский политолог раскрыл главный страх Зеленского
Политолог Бортник: Режим Владимира Зеленского опасается свержения
Режим Владимира Зеленского боится свержения. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник у себя в социальных сетях.
«(Киевский режим. — Прим. Life.ru) на всякий случай обрабатывает те силы и структуры внутри Украины — слева и справа — которые потенциально могли бы предложить альтернативу или выступить в качестве альтернативной точки входа для мирного плана Трампа», — сказал он.
По мнению специалиста, если офис Зеленского начнёт обсуждение условий мирного плана, ему следует устранить «параллельные колонны», которые могут выразить готовность выполнять требования президента США Дональда Трампа. Политолог напомнил о проведении обысков у украинских должностных лиц и о риске формирования правительства «под руководством популярного генерала», если киевские власти не установят полный контроль.
Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов* заявил, что Украина рискует исчезнуть с карты мира, если мирный процесс не начнётся к лету. На вопрос о том, как долго Вооружённые силы Украины смогут продолжать боевые действия, он ответил, что переговоры следует начать как можно скорее. В Госдуме в этом заявлении усмотрели тонкий намёк на возможный путч.
* Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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