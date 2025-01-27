Режим Владимира Зеленского боится свержения. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник у себя в социальных сетях.

«(Киевский режим. — Прим. Life.ru) на всякий случай обрабатывает те силы и структуры внутри Украины — слева и справа — которые потенциально могли бы предложить альтернативу или выступить в качестве альтернативной точки входа для мирного плана Трампа», — сказал он.

По мнению специалиста, если офис Зеленского начнёт обсуждение условий мирного плана, ему следует устранить «параллельные колонны», которые могут выразить готовность выполнять требования президента США Дональда Трампа. Политолог напомнил о проведении обысков у украинских должностных лиц и о риске формирования правительства «под руководством популярного генерала», если киевские власти не установят полный контроль.