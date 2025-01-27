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Регион
27 января, 13:55

На Украине жалуются на массовые аресты мэров

Ассоциация городов Украины пожаловалась на аресты мэров по всей стране

Ассоциация городов Украины выступила с протестом против ряда арестов мэров в разных регионах страны. Соответсвующее заявление направили Владимиру Зеленскому.

«Давление на органы местного самоуправления продолжает усиливаться. Речь, в частности, о нарушении законодательства, процедур и справедливости при проведении процессуальных действий правоохранительными и судебными органами против председателей небольших общин уже в 2025 году», — говорится в обращении Ассоциации к Зеленскому.

В обращении упоминаются, в частности, домашний арест и отстранение от должности мэра Нетишина за приобретение дронов для военных нужд, задержание мэра Дрогобыча из-за празднования Дня Соборности, а также арест мэра Ирпеня, который законно выехал за границу как отец-одиночка после смерти матери его двухлетнего сына. Указано, что это лишь небольшая часть инцидентов, произошедших в первый месяц текущего года, когда органы государственной власти лишают избранных гражданами руководителей их полномочий.

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Ранее Life.ru сообщал, что бывший командующий оперативно-тактическим управлением «Харьков» и бригадный генерал ВСУ Юрий Галушкин снова был задержан после выхода из СИЗО. Ему инкриминируется неправильная оценка ситуации на своём участке фронта, что привело к самовольному оставлению поля боя бойцами. Галушкину будет предъявлено обвинение в содействии этому самовольному уходу.

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Shutterstock / FOTODOM / Evgeniy Medvedev

Александра Мышляева
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