На Украине жалуются на массовые аресты мэров

Ассоциация городов Украины выступила с протестом против ряда арестов мэров в разных регионах страны. Соответсвующее заявление направили Владимиру Зеленскому.

«Давление на органы местного самоуправления продолжает усиливаться. Речь, в частности, о нарушении законодательства, процедур и справедливости при проведении процессуальных действий правоохранительными и судебными органами против председателей небольших общин уже в 2025 году», — говорится в обращении Ассоциации к Зеленскому.

В обращении упоминаются, в частности, домашний арест и отстранение от должности мэра Нетишина за приобретение дронов для военных нужд, задержание мэра Дрогобыча из-за празднования Дня Соборности, а также арест мэра Ирпеня, который законно выехал за границу как отец-одиночка после смерти матери его двухлетнего сына. Указано, что это лишь небольшая часть инцидентов, произошедших в первый месяц текущего года, когда органы государственной власти лишают избранных гражданами руководителей их полномочий.