Смывал деньги в унитаз: На Украине задержали депутата за вымогательство у бизнесмена

На Украине задержан депутат Львовского областного совета от партии «Европейская солидарность» Владимир Доманский. Его обвиняют в вымогательстве денег у местного предпринимателя. Вместе с депутатом задержан его сообщник — заместитель городского главы одной из местных общин.

О задержании Доманского сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины. Во время обысков в собственном доме он пытался смыть пачку купюр в унитаз, но не успел замести следы.

Пачку купюр чиновник пытался смыть в унитаз во время обыска дома. Фото © Telegram / Политика Страны

По информации следствия, задержанный и заместитель мэра обещали бизнесмену победу в тендере для выполнения работ по строительству, но тот отказался платить 1,2 миллиона гривен ($28,6 тысяч) и смог выиграть самостоятельно. После этого двое начали шантажировать предпринимателя.

Хитрые чиновники сделали вид, что победу обеспечили они, поэтому стали требовать с предпринимателя кругленькую сумму. Но за свой алчный план пришлось поплатиться — их задержали во время передачи денежных средств.