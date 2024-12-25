Смывал деньги в унитаз: На Украине задержали депутата за вымогательство у бизнесмена
На Украине задержали львовского депутата за вымогательство денег у бизнесмена
Чиновника повязали при получении денег. Фото © Telegram / Политика Страны
На Украине задержан депутат Львовского областного совета от партии «Европейская солидарность» Владимир Доманский. Его обвиняют в вымогательстве денег у местного предпринимателя. Вместе с депутатом задержан его сообщник — заместитель городского главы одной из местных общин.
О задержании Доманского сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины. Во время обысков в собственном доме он пытался смыть пачку купюр в унитаз, но не успел замести следы.
Пачку купюр чиновник пытался смыть в унитаз во время обыска дома. Фото © Telegram / Политика Страны
По информации следствия, задержанный и заместитель мэра обещали бизнесмену победу в тендере для выполнения работ по строительству, но тот отказался платить 1,2 миллиона гривен ($28,6 тысяч) и смог выиграть самостоятельно. После этого двое начали шантажировать предпринимателя.
Хитрые чиновники сделали вид, что победу обеспечили они, поэтому стали требовать с предпринимателя кругленькую сумму. Но за свой алчный план пришлось поплатиться — их задержали во время передачи денежных средств.
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