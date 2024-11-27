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27 ноября, 14:09

Мужчина вымогал интимные фото у тюменской школьницы и угрожал расправой её отцу-участнику СВО

В Тюмени возбудили дело против вымогателя интимных фото у дочери участника СВО

Мужчина вымогал у школьницы из Тюмени интимные фотографии, а за отказ отправлять снимки начал угрожать расправой над её отцом, участвовавшим в специальной военной операции. По этому факту возбуждено уголовное дело, рассказали в информационном центре СК России.

«... Вымогал интимные фотографии у школьницы, а когда та отказалась, стал угрожать расправой её отцу – участнику СВО», — уточнили в СК.

По информации 72.RU, заявление в полицию отнёс отец 14-летней школьницы. Он также выложил видео в интернет, на котором рассказал, что изначально его заявление отказывались принимать, из-за того, что в прокуратуре не было дежурного сотрудника. Также отец девочки опубликовал видеозаписи, которые, по его словам, были присланы дочери. На одном видео мужчина занимается мастурбацией, на другом — угрожает отцу.

Возбуждено уголовное дело. Глава СК Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ по Тюменской области Александру Кублякову проконтролировать ход расследования дела и предоставить доклад.

Ранее Life.ru писал, что школьницу из Самары изнасиловал отец-полицейский, девочку нашли мёртвой. Полковник полиции возглавлял отдел по работе с личным составом. Против него возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Полина Никифорова
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