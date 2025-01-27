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27 января, 13:05

В Госдуме расшифровали Зеленскому намёк на путч в предостережении Буданова*

Депутат ГД Чепа счёл намёком на путч слова Буданова* об угрозе краха Украины

Высказывания главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* о неспособности ВСУ сопротивляться ВС РФ и угрозе краха украинской государственности к лету могут быть намёком на то, что в Киеве зреет переворот. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» озвучил депутат ГД Алексей Чепа.

«Он, как человек, возглавляющий разведку, очень хорошо осведомлён о внутреннем состоянии Вооружённых сил Украины и может предполагать разные варианты развития событий», — сказал Чепа.

Депутат считает, что снятие многих командующих ВСУ и скверное положение дел на фронте может спровоцировать недовольство, которое, в свою очередь, положит начало внутренней конфронтации. Всё это в итоге может вылиться в попытки захвата власти в стране кем-то другим.

«Могут быть и внешние воздействия, также способные серьезно поменять позиции Киева, позиции руководства страны. Могут отыграться и на Владимире Зеленском, которого посчитают ненужным западные партнёры», — допускает российский парламентарий.

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Как уже писал Life.ru, Кирилл Буданов* заявил, что Украина может быть стёрта с карты мира, если к лету не начнётся мирный процесс. Когда его спросили, как долго ВСУ ещё могут продолжать боевые действия, он ответил, что переговоры лучше начать поскорее.

* Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Владимир Озеров
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