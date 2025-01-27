Военкор Коц показал фото с трофейного телефона бойца ВСУ, погибшего под Курском

В Сеть выложили кадры с телефона военнослужащего ВСУ, ликвидированного в Курской области. Там есть интересные снимки, на которых мужчина позирует в нацистской форме или держит в руках игрушку со свастикой. Фото опубликовал российский военный корреспондент Александр Коц.







«Наша новая рубрика «Привет с того света». Или кадры из трофейных телефонов. На этих фото и видео любитель нацистской формы и фашистской символики весело проводит время в Курской области. В грязище Ольговского леса лицом вниз — тоже он. Путешествие в Россию закончил, но оставил на память фото и видео в телефоне. Их сохранили бойцы космической пехоты — мотострелки полка ВКС», — написал он.