Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 января, 11:12
3965

Военкор Коц показал фото с трофейного телефона бойца ВСУ, погибшего под Курском

Владелец найденного телефона — боец ВСУ, встретивший смерть в Курском приграничье. Обложка © Telegram / Kotsnews

Владелец найденного телефона — боец ВСУ, встретивший смерть в Курском приграничье. Обложка © Telegram / Kotsnews

В Сеть выложили кадры с телефона военнослужащего ВСУ, ликвидированного в Курской области. Там есть интересные снимки, на которых мужчина позирует в нацистской форме или держит в руках игрушку со свастикой. Фото опубликовал российский военный корреспондент Александр Коц.

  • Украинский военнослужащий показывает игрушку со свастикой. Фото © Telegram / Kotsnews
    Украинский военнослужащий показывает игрушку со свастикой. Фото © Telegram / Kotsnews
  • Трофейная техника ВСУ. Фото © Telegram / Kotsnews
    Трофейная техника ВСУ. Фото © Telegram / Kotsnews
  • Бывший владелец телефона позирует в нацисткой форме. Фото © Telegram / Kotsnews
    Бывший владелец телефона позирует в нацисткой форме. Фото © Telegram / Kotsnews

Украинский военнослужащий показывает игрушку со свастикой. Фото © Telegram / Kotsnews

1 / 3

«Наша новая рубрика «Привет с того света». Или кадры из трофейных телефонов. На этих фото и видео любитель нацистской формы и фашистской символики весело проводит время в Курской области. В грязище Ольговского леса лицом вниз — тоже он. Путешествие в Россию закончил, но оставил на память фото и видео в телефоне. Их сохранили бойцы космической пехоты — мотострелки полка ВКС»,написал он.

Полицай и ультрас. Чем известен каратель Олег Ширяев и что он делает под Курском
Полицай и ультрас. Чем известен каратель Олег Ширяев и что он делает под Курском

Ранее Life.ru рассказывал о провальной попытке ВСУ перебросить десант к селу Тёткино в Курской области. В силовых структурах сообщили, что бойцам российских подразделений удалось вовремя разгадать намерения врага, уничтожив и личный состав, и машины, на которых они передвигались. Большая часть бойцов противника была уничтожена ударами артиллерийских орудий и БПЛА.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Ситуация в Курской области
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar