Российские военные успешно пресекли попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебросить десант в район села Тёткино Курской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию из российских силовых структур.

«Утром противник предпринял попытку переброски десанта в район Тёткина», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что бойцы смогли вовремя распознать замысел противника, уничтожив десант и бронемашины ВСУ. По словам источника агентства, живая сила ВСУ была ликвидирована с помощью FPV-дронов и артиллерии.