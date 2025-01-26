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26 января, 19:07

В Курской области сорвана попытка ВСУ перебросить десант к селу Тёткино

ТАСС: ВС РФ сорвали попытку переброски десанта ВСУ к курскому селу Тёткино

Российские военные успешно пресекли попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебросить десант в район села Тёткино Курской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию из российских силовых структур.

«Утром противник предпринял попытку переброски десанта в район Тёткина», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что бойцы смогли вовремя распознать замысел противника, уничтожив десант и бронемашины ВСУ. По словам источника агентства, живая сила ВСУ была ликвидирована с помощью FPV-дронов и артиллерии.

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Ранее ротацию ВСУ в курском приграничье сорвал авиаудар штурмовиков Су-25. После ликвидации бронетехники и живой силы противника, экипажи успешно вернулись на базу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Анатолий Цейко
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