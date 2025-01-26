Зенитчики сорвали попытку 15 украинских БПЛА атаковать Россию под покровом ночи
За прошедшую ночь зенитные расчёты пресекли попытку 15 украинских дронов нанести террористические удары по территории России. Беспилотники врага удалось поразить над тремя регионами.
По данным Министерства обороны РФ, самой результативной сегодня оказалась работа сил ПВО в Рязанской области, где уничтожены восемь БПЛА. Ещё шесть сбили в небе над Курской областью, а один — над Белгородской.
На фоне ночной атаки Росавиация в целях безопасности ограничила работу аэропортов двух городов. Речь идёт о воздушных гаванях Казани и Ижевска, которые временно не принимают и не выпускают воздушные суда.
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