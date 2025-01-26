Серия взрывов нарушила ночной покой жителей Рязани

Громкие взрывы раздались в небе над Рязанью в ночь 26 января. Местные жители рассказали SHOT, что силы противовоздушной обороны отражают атаку ВСУ на объекты в городе.

По словам очевидцев, на окраине областного центра прогремели от трёх до пяти взрывов, а в небе появились вспышки. В некоторых районах зазвучал сигнал воздушной опасности. Официальная информация о произошедшем пока отсутствует.