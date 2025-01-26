Серия взрывов нарушила ночной покой жителей Рязани
SHOT: Взрывы прогремели над Рязанью из-за работы сил ПВО
Громкие взрывы раздались в небе над Рязанью в ночь 26 января. Местные жители рассказали SHOT, что силы противовоздушной обороны отражают атаку ВСУ на объекты в городе.
По словам очевидцев, на окраине областного центра прогремели от трёх до пяти взрывов, а в небе появились вспышки. В некоторых районах зазвучал сигнал воздушной опасности. Официальная информация о произошедшем пока отсутствует.
Напомним, что в результате недавней атаки БПЛА в Брянске был вынужден приостановить работу один из крупнейших российских заводов по производству микроэлектроники «Кремний Эл». На территории предприятия было зафиксировано шесть прилётов, повреждения получили производственные помещения и склад.
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