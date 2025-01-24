Один из крупнейших российских заводов приостановил работу после атаки БПЛА

Работа одного из крупнейших предприятий микроэлектроники в России приостановлена после ночной атаки беспилотников. Речь идёт о заводе «Кремний Эл» в Брянске, пишет ТАСС.

Пресс-служба АО «Группа Кремний Эл» сообщила, что ночью на заводе было зафиксировано шесть прилётов, пострадали часть производственных помещений и склад. Среди персонала и местных жителей пострадавших нет.

Завод «Кремний Эл» в Брянске является одним из крупнейших предприятий России в области производства микроэлектроники. Он специализируется на изготовлении полупроводниковых изделий, включая кремниевые пластины и компоненты для различных электронных устройств. Завод играет важную роль в российской электронике, обеспечивая потребности как внутреннего рынка, так и экспортируя свою продукцию. В последние годы предприятие активно развивает новые технологии и расширяет ассортимент продукции, что позволяет ему оставаться конкурентоспособным на рынке.