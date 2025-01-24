Один из крупнейших российских заводов приостановил работу после атаки БПЛА
Брянский завод «Кремний Эл» приостановил работу после атаки БПЛА
Работа одного из крупнейших предприятий микроэлектроники в России приостановлена после ночной атаки беспилотников. Речь идёт о заводе «Кремний Эл» в Брянске, пишет ТАСС.
Пресс-служба АО «Группа Кремний Эл» сообщила, что ночью на заводе было зафиксировано шесть прилётов, пострадали часть производственных помещений и склад. Среди персонала и местных жителей пострадавших нет.
В результате атаки на брянском заводе нарушены технологические цепочки. Принято решение о временной приостановке деятельности завода.
Завод «Кремний Эл» в Брянске является одним из крупнейших предприятий России в области производства микроэлектроники. Он специализируется на изготовлении полупроводниковых изделий, включая кремниевые пластины и компоненты для различных электронных устройств. Завод играет важную роль в российской электронике, обеспечивая потребности как внутреннего рынка, так и экспортируя свою продукцию. В последние годы предприятие активно развивает новые технологии и расширяет ассортимент продукции, что позволяет ему оставаться конкурентоспособным на рынке.
Напомним, минувшей ночью дроны ВСУ попытались атаковать российские регионы. Под удар попала и Брянская область, в административном центре которой под удар попал завод «Кремний Эл». Что известно о ночном налёте беспилотников — в материале Life.ru.
Life.ru / Kandinsky 3.1