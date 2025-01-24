Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 января, 07:48

Один из крупнейших российских заводов приостановил работу после атаки БПЛА

Брянский завод «Кремний Эл» приостановил работу после атаки БПЛА

Работа одного из крупнейших предприятий микроэлектроники в России приостановлена после ночной атаки беспилотников. Речь идёт о заводе «Кремний Эл» в Брянске, пишет ТАСС.

Пресс-служба АО «Группа Кремний Эл» сообщила, что ночью на заводе было зафиксировано шесть прилётов, пострадали часть производственных помещений и склад. Среди персонала и местных жителей пострадавших нет.

В результате атаки на брянском заводе нарушены технологические цепочки. Принято решение о временной приостановке деятельности завода.

Завод «Кремний Эл» в Брянске является одним из крупнейших предприятий России в области производства микроэлектроники. Он специализируется на изготовлении полупроводниковых изделий, включая кремниевые пластины и компоненты для различных электронных устройств. Завод играет важную роль в российской электронике, обеспечивая потребности как внутреннего рынка, так и экспортируя свою продукцию. В последние годы предприятие активно развивает новые технологии и расширяет ассортимент продукции, что позволяет ему оставаться конкурентоспособным на рынке.

Средства ПВО уничтожили за ночь над Россией 121 украинский беспилотник
Средства ПВО уничтожили за ночь над Россией 121 украинский беспилотник

Напомним, минувшей ночью дроны ВСУ попытались атаковать российские регионы. Под удар попала и Брянская область, в административном центре которой под удар попал завод «Кремний Эл». Что известно о ночном налёте беспилотников — в материале Life.ru.

Обложка ©

Life.ru / Kandinsky 3.1

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar