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Регион
24 января, 04:44

Средства ПВО уничтожили за ночь над Россией 121 украинский беспилотник

В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Дроны были сбиты в различных регионах России: 37 — над Брянской областью, 20 — над Рязанской, 17 — над Курской и Саратовской областями, по 7 — над Ростовской и Московской областями, по 6 — над Белгородской и Воронежской областями, 2 — над Тульской, Орловской и Липецкой областями, 1 — над территорией Республики Крым и 1 — над Москвой.

Четыре дома пострадали в Курске от обломков украинского БПЛА
Четыре дома пострадали в Курске от обломков украинского БПЛА

Кроме того, утром 24 января два беспилотника были уничтожены у границы Ленинградской и Новгородской областей. Всё произошло в районе посёлка Оредеж. Жертв и разрушений нет.

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Артём Гапоненко
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