Два БПЛА сбили на границе Ленинградской и Новгородской областей
Два беспилотника уничтожены у границы Ленинградской и Новгородской областей. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Всё произошло в районе посёлка Оредеж. Жертв и разрушений нет.
«На месте падения обломков работают оперативные службы», — написал Дрозденко в телеграм-канале.
Минувшей ночью атаке беспилотников подверглись сразу несколько регионов России. В частности, шесть летевших в сторону столицы БПЛА было уничтожено в Московской области.
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