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Регион
24 января, 04:36

Два БПЛА сбили на границе Ленинградской и Новгородской областей

Два беспилотника уничтожены у границы Ленинградской и Новгородской областей. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Всё произошло в районе посёлка Оредеж. Жертв и разрушений нет.

«На месте падения обломков работают оперативные службы», — написал Дрозденко в телеграм-канале.

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Минувшей ночью атаке беспилотников подверглись сразу несколько регионов России. В частности, шесть летевших в сторону столицы БПЛА было уничтожено в Московской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Артур Лапсаков
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