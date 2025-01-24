Два БПЛА сбили на границе Ленинградской и Новгородской областей

Два беспилотника уничтожены у границы Ленинградской и Новгородской областей. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Всё произошло в районе посёлка Оредеж. Жертв и разрушений нет.

«На месте падения обломков работают оперативные службы», — написал Дрозденко в телеграм-канале.