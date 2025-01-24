Слюсарь: Силы ПВО уничтожили семь БПЛА в Ростовской области

Ночью в северной части Ростовской области силами ПВО были уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил и.о главы региона Юрий Слюсарь, инциденты произошли в Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах.

«Предварительно, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет», — написал он в телеграм-канале.