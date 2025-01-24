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Регион
24 января, 03:54

Слюсарь: Силы ПВО уничтожили семь БПЛА в Ростовской области

Ночью в северной части Ростовской области силами ПВО были уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил и.о главы региона Юрий Слюсарь, инциденты произошли в Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах.

«Предварительно, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет», написал он в телеграм-канале.

При попадании обломков БПЛА в дом в Рязани никто не пострадал
При попадании обломков БПЛА в дом в Рязани никто не пострадал

Ранее губернатор Самарской области Роман Бусаргин заявил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали украинские беспилотники над регионом. Об угрозе атаки БПЛА было объявлено в третьем часу ночи.

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Артём Гапоненко
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