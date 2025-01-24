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Регион
24 января, 03:42

Бусаргин: Силы ПВО ликвидировали беспилотники в Саратовской области

Силы противовоздушной обороны были в работе минувшей ночью в Саратовской области, отразив атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«Силами ПВО ликвидированы БПЛА. Пострадавших и повреждений, предварительно, нет», — написал он в своем телеграм-канале.

Об угрозе атаки БПЛА в регионе было объявлено в третьем часу ночи. Тогда все экстренные службы были приведены в полную готовность.

Силы ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников над Воронежской областью
Силы ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников над Воронежской областью

Напомним, массовая атака украинских беспилотников на Россию началась ещё вечером 23 января. Всего за ночь дроны ВСУ были уничтожены в Подмосковье, Липецкой, Курской, Тульской, Брянской и Белгородской областях, а также в Крыму. В Курске и Рязани зафиксированы повреждения в жилых домах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Артур Лапсаков
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