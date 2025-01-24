Бусаргин: Силы ПВО ликвидировали беспилотники в Саратовской области
Силы противовоздушной обороны были в работе минувшей ночью в Саратовской области, отразив атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«Силами ПВО ликвидированы БПЛА. Пострадавших и повреждений, предварительно, нет», — написал он в своем телеграм-канале.
Об угрозе атаки БПЛА в регионе было объявлено в третьем часу ночи. Тогда все экстренные службы были приведены в полную готовность.
Напомним, массовая атака украинских беспилотников на Россию началась ещё вечером 23 января. Всего за ночь дроны ВСУ были уничтожены в Подмосковье, Липецкой, Курской, Тульской, Брянской и Белгородской областях, а также в Крыму. В Курске и Рязани зафиксированы повреждения в жилых домах.
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