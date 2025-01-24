Бусаргин: Силы ПВО ликвидировали беспилотники в Саратовской области

Силы противовоздушной обороны были в работе минувшей ночью в Саратовской области, отразив атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«Силами ПВО ликвидированы БПЛА. Пострадавших и повреждений, предварительно, нет», — написал он в своем телеграм-канале.