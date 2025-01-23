Средства ПВО за три часа сбили 49 дронов ВСУ над четырьмя регионами России

По официальным данным Министерства обороны России, силы противовоздушной обороны засекли и уничтожили 49 украинских беспилотников в Курской, Брянской, Белгородской областях и в Крыму.

«23 января в промежутке с 19:00 до 22:00 мск ПВО уничтожили 49 украинских дронов: 37 в Курской области, 7 в Брянской, 4 над Республикой Крым и 1 в Белгородской области», — рассказали в ведомстве.