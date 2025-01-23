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Регион
23 января, 19:57

Средства ПВО за три часа сбили 49 дронов ВСУ над четырьмя регионами России

По официальным данным Министерства обороны России, силы противовоздушной обороны засекли и уничтожили 49 украинских беспилотников в Курской, Брянской, Белгородской областях и в Крыму.

«23 января в промежутке с 19:00 до 22:00 мск ПВО уничтожили 49 украинских дронов: 37 в Курской области, 7 в Брянской, 4 над Республикой Крым и 1 в Белгородской области», — рассказали в ведомстве.

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Напомним, что прошлой ночью только в Белгородской области уничтожили четыре украинских беспилотника. Тогда о разрушениях на земле не сообщалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jan von nebenan

Лия Мурадьян
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