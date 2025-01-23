Медведев обсудил со спецгруппой ВПК увеличение производства ПВО
Медведев посетил брянский химзавод, атакованный ракетами и БПЛА
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обсудил на встрече специальной группы военно-промышленной комиссии в Брянской области вопросы, связанные с увеличением производства российских средств противовоздушной обороны и защитой промышленных объектов от вражеских атак. Политик поделился этой информацией на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
В комментарии к своему посту он указал, что во время рабочей поездки в Брянскую область на встрече специальной группы военно-промышленной комиссии России обсуждались вопросы по увеличению производства средств противовоздушной обороны для защиты гражданских объектов, а также объектов промышленной и военной инфраструктуры. Также Медведев побывал на Брянском химическом заводе, который полностью выполняет государственный оборонный заказ.
Ранее Медведев заявил, что у германского сценария урегулирования на Украине нет шансов. Он подчеркнул абсурдность такого подхода, который может способствовать примирению киевского правительства с радикальными неонацистами. Он также отметил, что объединение Германии стало возможным благодаря стремлению немецкого народа и слабости советского руководства, в то время как Россия не должна отдавать свои территории «недостойному» режиму.
Life.ru