Медведев обсудил со спецгруппой ВПК увеличение производства ПВО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обсудил на встрече специальной группы военно-промышленной комиссии в Брянской области вопросы, связанные с увеличением производства российских средств противовоздушной обороны и защитой промышленных объектов от вражеских атак. Политик поделился этой информацией на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В комментарии к своему посту он указал, что во время рабочей поездки в Брянскую область на встрече специальной группы военно-промышленной комиссии России обсуждались вопросы по увеличению производства средств противовоздушной обороны для защиты гражданских объектов, а также объектов промышленной и военной инфраструктуры. Также Медведев побывал на Брянском химическом заводе, который полностью выполняет государственный оборонный заказ.