Медведев назвал лучший ответ на ультиматум Зеленского

Владимир Зеленский получит от России военный ответ на свои ультиматумы и призывы вернуться к границам 2022 года. Об этом сказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании специальной группы Военно-промышленной комиссии РФ.

«Наши противники не унимаются. Продолжаются не только атаки, но и различные словесные интервенции, ультиматумы разные выставляются. Вот уже [украинские политики] договорились до «возвращения к границам 2022 года», несмотря на конституцию нашей страны. Очевидно, что лучшим ответом на ультиматум являются действия вооружённых сил и победа (в специальной военной операции. — Прим. Life.ru)», — уточнил он.