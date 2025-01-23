Медведев назвал лучший ответ на ультиматум Зеленского
Медведев назвал действия ВС РФ и победу в СВО ответом на ультиматумы Зеленского
Владимир Зеленский получит от России военный ответ на свои ультиматумы и призывы вернуться к границам 2022 года. Об этом сказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании специальной группы Военно-промышленной комиссии РФ.
«Наши противники не унимаются. Продолжаются не только атаки, но и различные словесные интервенции, ультиматумы разные выставляются. Вот уже [украинские политики] договорились до «возвращения к границам 2022 года», несмотря на конституцию нашей страны. Очевидно, что лучшим ответом на ультиматум являются действия вооружённых сил и победа (в специальной военной операции. — Прим. Life.ru)», — уточнил он.
Напомним, Зеленский заявил, что Украина не согласится на компромисс по вопросу признания новых российских регионов, подчёркивая, что украинские власти не признают их юридически. В Госдуме назвали это заявление абсурдным и добавили, что Москве не нужно никаких признаний от киевского режима. А сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов назвал слова Зеленского «подхрюкиванием» Западу.
ТАСС / Алексей Белкин