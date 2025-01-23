Рогов назвал подхрюкиванием слова Зеленского о непризнании новых регионов России

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов охарактеризовал заявление Владимира Зеленского о непризнании новых российских территорий как «подхрюкивание». Он подчеркнул, что никто не обязан учитывать мнение лидера киевского режима, добавив, что его слова вообще не имеют никакого значения.

«Когда разговаривают серьёзные люди, Зеленскому нечего совать нос в чужие дела и подхрюкивать. Явно, Зеленскому никто слова не давал и его позицию никто слушать не будет», — сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».