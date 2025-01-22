По словам Леонида Слуцкого, председателя комитета Госдумы по международным делам, утверждения Владимира Зеленского о якобы ультиматуме России на переговорах в Стамбуле являются ложью и манипуляцией. Он отметил, что подобные заявления лидера киевского режима направлены лишь на создание публичного образа.

«Зеленский занимается манипуляциями. Все его заявления на Давосе якобы об ультиматуме Владимира Путина — лживый бред по сути и игра на публику по форме», — сказал Слуцкий в беседе с РИА «Новости».

Парламентарий напомнил, что договоренности по урегулированию конфликта на Украине были подписаны в Стамбуле главой украинской делегации Давидом Арахамией, что невозможно было бы без одобрения Зеленского. Он отметил, что тогда Россия вывела войска с Киевского и Черниговского направлений и была готова завершить военные действия. Однако по его словам, тогда премьер Великобритании Джонсон приказал украинским властям разорвать все договорённости с РФ и продолжать боевые действия.