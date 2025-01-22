Озвучена роковая фраза Зеленского, развернувшая Трампа к России
Царёв: Трамп развернулся в сторону РФ после слов Зеленского о невозможности мира
Демонстрируя готовность к мирным переговорам, Россия выгодно выделяется на фоне Киева в глазах президента США Дональда Трампа. Новый глава Белого Дома и его команда начинают пересматривать своё отношение к сторонам конфликта и разворачиваться в направлении РФ, считает экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв.
«Встречаться нужно. Потому что, если мы не будем встречаться, всех дохлых собак повесят на нас. А сейчас их, слава Богу, вешают на Зеленского», — отметил политик в беседе с «Царьградом».
Царёв напомнил о недавнем промахе главы киевского режима, который заявил в интервью, что мир с Россией фактически невозможен. Этими словами Зеленский отвернул от себя США, о чём свидетельствует отказ спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога от поездки в Киев. Вместо этого он поехал во Францию.
«На фоне такой жёсткой позиции Зеленского слова нашего президента, наших представителей выглядят совершенно правильно. При этом мы должны продолжать чётко заявлять наши требования, настаивать на них. И пускай выполняют. А пока они не выполнят — мы будем наступать», — подытожил Царёв.
После инаугурации Дональд Трамп поставил чёткие цели по завершению конфликта на Украине. Он поручил Келлогу завершить его за 100 дней. В настоящий момент республиканец намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Он заявил, что готов поговорить с российским лидером в ближайшее время, когда тому будет удобно. Также Трамп связался с лидером КНР Си Цзиньпином, чтобы тот поспособствовал этой встрече. Глава США утверждает, что Россия столкнётся с большими проблемами, если пойдёт на отказ от сделки. Он предупредил, что в случае такого исхода Америка усилит санкционное давление на РФ.