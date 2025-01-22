Озвучена роковая фраза Зеленского, развернувшая Трампа к России

Демонстрируя готовность к мирным переговорам, Россия выгодно выделяется на фоне Киева в глазах президента США Дональда Трампа. Новый глава Белого Дома и его команда начинают пересматривать своё отношение к сторонам конфликта и разворачиваться в направлении РФ, считает экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв.

«Встречаться нужно. Потому что, если мы не будем встречаться, всех дохлых собак повесят на нас. А сейчас их, слава Богу, вешают на Зеленского», — отметил политик в беседе с «Царьградом».

Царёв напомнил о недавнем промахе главы киевского режима, который заявил в интервью, что мир с Россией фактически невозможен. Этими словами Зеленский отвернул от себя США, о чём свидетельствует отказ спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога от поездки в Киев. Вместо этого он поехал во Францию.