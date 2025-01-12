Пламенные речи Зеленского отпугнули спецпосланника Келлога, пишут СМИ

Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог мог отказаться от поездки в Киев из-за пламенных речей Владимира Зеленского. С таким заявлением выступило украинское издание «Страна.ua».

«Визит Келлога был отменён достаточно неожиданно, хотя и готовился заранее вполне открыто. И нормы американского законодательства этому не мешали. По другой версии, Келлог отменил визит после ряда заявлений Зеленского по условиям окончания войны в Украине, которые не совпадают с видением команды Трампа», — говорится в тексте.