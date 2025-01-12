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12 января, 13:08

Пламенные речи Зеленского отпугнули спецпосланника Келлога, пишут СМИ

«Страна.ua»: Келлог отказался от визита в Киев из-за речей Зеленского

Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог мог отказаться от поездки в Киев из-за пламенных речей Владимира Зеленского. С таким заявлением выступило украинское издание «Страна.ua».

«Визит Келлога был отменён достаточно неожиданно, хотя и готовился заранее вполне открыто. И нормы американского законодательства этому не мешали. По другой версии, Келлог отменил визит после ряда заявлений Зеленского по условиям окончания войны в Украине, которые не совпадают с видением команды Трампа», — говорится в тексте.

Сообщается, что вместо киевского режима спецпосланник отдал предпочтение настоящей Европе и поехал во Францию.

Стала известна причина отмены визита спецпосланника Трампа на Украину
Стала известна причина отмены визита спецпосланника Трампа на Украину

В конце прошлого года сообщалось, что спецпред Трампа может приехать в Москву после визита в Лондон, Париж и Киев. Он, кстати, раскритиковал решение Джо Байдена не вести прямые переговоры с Путиным. Он уверен, что это стало серьёзной ошибкой гаснущего лидера США, ведь для достижения целей глава государства обязан контактировать как с союзниками, так и с противниками. При этом он отметил, что Трамп не намерен уступать Путину при урегулировании конфликта на Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Николай Рюмин
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