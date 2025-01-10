Стала известна причина отмены визита спецпосланника Трампа на Украину
МИД Украины: Визит Келлога в Киев отменён из-за запрета контактов до инаугурации
Визит Кита Келлога в Незалежную был отменён. По информации Министерства иностранных дел Украины, такое решение было принято из-за американских законодательных норм, запрещающих подобные встречи до инаугурации нового президента.
Тем не менее, как сообщил представитель МИД Георгий Тихий, Украина продолжает подготовку к этому мероприятию. Он также подчеркнул, что страна стремится установить диалог с генералом Келлогом по ключевым вопросам, касающимся достижения всесторонней справедливости и устойчивого мира сразу после инаугурации.
Стоит отметить, что отмена визита стала довольно неожиданной, хотя подготовка к нему шла активно и открыто и американские законы не были препятствием для этой встречи.
Согласно другой версии, как пишут украинские СМИ, Келлог решил отменить визит после высказываний Зеленского о возможных условиях завершения конфликта в Украине, которые не совпадают с мнением команды Трампа. Ещё одно предположение заключается в том, что пока действующая администрация Байдена не согласовала поездку Келлога.
В конце прошлого года сообщалось, что спецпред Трампа может приехать в Москву после визита в Лондон, Париж и Киев. Он, кстати, раскритиковал решение Джо Байдена не вести прямые переговоры с Путиным, по его словам, это стало серьёзной ошибкой уходящего президента США, ведь для достижения целей глава государства обязан контактировать как с союзниками, так и с противниками. При этом он отметил, что Трамп не намерен уступать Путину при урегулировании конфликта на Украине.
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