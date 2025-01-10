Стала известна причина отмены визита спецпосланника Трампа на Украину

Визит Кита Келлога в Незалежную был отменён. По информации Министерства иностранных дел Украины, такое решение было принято из-за американских законодательных норм, запрещающих подобные встречи до инаугурации нового президента.

Тем не менее, как сообщил представитель МИД Георгий Тихий, Украина продолжает подготовку к этому мероприятию. Он также подчеркнул, что страна стремится установить диалог с генералом Келлогом по ключевым вопросам, касающимся достижения всесторонней справедливости и устойчивого мира сразу после инаугурации.

Стоит отметить, что отмена визита стала довольно неожиданной, хотя подготовка к нему шла активно и открыто и американские законы не были препятствием для этой встречи.