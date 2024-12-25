Новый год
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 декабря, 07:24

На Украине испугались за судьбу Зеленского после слов посланника Трампа

Нардеп Дмитрук: Слова Келлога об Украине являются печальными для Зеленского

Заявления спецпредставителя избранного американского президента Дональда Трампа по Украине Кита Келлога не сулят Владимиру Зеленскому ничего приятного. Такое мнение у себя в телеграм-канале высказал депутат Верховно рады Артём Дмитрук, до сих пор пребывающий в украинском СИЗО по подозрению в госизмене.

«Для Зеленского это конечно «приятные новости», — написал нардеп.

Депутат Рады Дубинский назвал Зеленского главным препятствием к миру на Украине
Депутат Рады Дубинский назвал Зеленского главным препятствием к миру на Украине

Напомним, что ранее Кит Келлог заявил о намерении Трампа добиться честного, надёжного и устойчивого мира на Украине. По его словам, у политика уже есть несколько идей на этот счёт, а завершить конфликт он планирует в самые кратчайшие сроки. Для этого будущий президент США ждёт встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Озеров
  • Новости
  • Верховная рада
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar