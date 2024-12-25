На Украине испугались за судьбу Зеленского после слов посланника Трампа

Заявления спецпредставителя избранного американского президента Дональда Трампа по Украине Кита Келлога не сулят Владимиру Зеленскому ничего приятного. Такое мнение у себя в телеграм-канале высказал депутат Верховно рады Артём Дмитрук, до сих пор пребывающий в украинском СИЗО по подозрению в госизмене.