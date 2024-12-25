На Украине испугались за судьбу Зеленского после слов посланника Трампа
Нардеп Дмитрук: Слова Келлога об Украине являются печальными для Зеленского
Заявления спецпредставителя избранного американского президента Дональда Трампа по Украине Кита Келлога не сулят Владимиру Зеленскому ничего приятного. Такое мнение у себя в телеграм-канале высказал депутат Верховно рады Артём Дмитрук, до сих пор пребывающий в украинском СИЗО по подозрению в госизмене.
«Для Зеленского это конечно «приятные новости», — написал нардеп.
Напомним, что ранее Кит Келлог заявил о намерении Трампа добиться честного, надёжного и устойчивого мира на Украине. По его словам, у политика уже есть несколько идей на этот счёт, а завершить конфликт он планирует в самые кратчайшие сроки. Для этого будущий президент США ждёт встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
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