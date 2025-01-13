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13 января, 07:51

Медведев озвучил единственно возможный вариант немецкого сценария урегулирования на Украине

Медведев заявил, что у германского сценария урегулирования на Украине нет шансов

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

С приближением активизации команды Дональда Трампа на украинском направлении в информационном поле обсуждаются различные «сценарии урегулирования». Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что большинство таких предложений «высосаны из пальца» и не имеют серьёзной основы. Об этом он написал у себя в Telegram-канале в понедельник.

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Политик обратил отдельное внимание на так называемый германский сценарий, согласно которому Украина могла бы напоминать ситуацию между ФРГ и ГДР, где Киев — это «ФРГ», а возвращенные российские земли — «ГДР».

Медведев указывает на абсурдность этого подхода, который может облегчить примирение киевского режима с радикальными неонацистами. Он отмечает, что объединение Германии произошло благодаря стремлению немцев и слабости советского руководства, в то время как Россия не должна уступать свои земли «недостойному» режиму.

«Разговор про «германский вариант» сводится к простой формуле, которая была озвучена ранее: в ходе переговоров не обсуждается национальная принадлежность спорных территорий. Но это никакое не урегулирование по модели «двух Германий». А в исторической перспективе так называемый германский вариант возможен только в виде прямого присоединения остатков малороссийских земель б. Украины к «большой» Российской Федерации», — заключил Медведев.

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Напомним, что на Западе уже не в первый раз высказывают предложения о разделении Украины по сценарию раздела ФРГ и ГДР. Подобный сценарий подразумевает временный отказ от претензий на подконтрольные России территории взамен на вступление Киева в НАТО и принятие последующих решений по возвращению утраченных земель. Однако в офисе Зеленского вскипели после подобного вопроса. Лидеры киевского режима заявили, что не торгуют суверенитетом и территориями Незалежной.

Марина Фещенко
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