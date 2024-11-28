«Германия — колония США»: Немец с русским характером рассказал, почему переехал в Россию

Вот уже несколько лет в России живёт уроженец ГДР Майк Рандов. Он поселился в небольшом частном доме в подмосковном Серпухове и помогает землякам, которые тоже разочаровались в Германии, перебраться в нашу страну.

По словам немца, проблемы у них начались сразу после разрушения Берлинской стены. Тогда мужчина осознал, что в ФРГ живут одни трусы, а жители ГДР, наоборот, по характеру похожи на русских.

Майк тоже отличается смелостью. К примеру, в 2013 году на фоне откровений Эдварда Сноудена, он начал активно критиковать Ангелу Меркель, заявил, что «Бундестаг управляется из Вашингтона, а Германия — колония США». За свободу слова мужчина получил 3,5 года условно и штраф в размере 13 тысяч рублей.

«Я не боюсь, это не мой стиль! Сказал всё, что я думаю! Но я понял: надо уезжать, потому что постоянно платить штрафы — зачем?», — задал риторический вопрос собеседник kp.ru.