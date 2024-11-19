Россиянин побывал в Германии и узнал, какая пенсия у немцев

Российский путешественник посетил Германию и поделился в своём блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен» информацией о размере местных пенсий.

С 2025 года выход на пенсию возможен только по достижении 67-летнего возраста для всех граждан, независимо от пола. Тем не менее, если человек не платит взносы государству, как того требует законодательство, срок может быть отложен или выход на пенсию не состоится вовсе.

Блогер сообщает, что в среднем пенсионеры в Германии получают около 1500 евро в месяц (примерно 159 тысяч рублей), но после вычета налогов и сборов эта сумма становится меньше.

Автор подчеркивает важность учета уровня жизни в стране. Он включает стоимость коммунальных платежей, налоги, питание, одежду и другие расходы. По его расчетам, они могут составлять более 1000 евро в месяц.

Некоторые профессии предусматривают более высокие пенсии. Например, бывшие инженеры горнодобывающей промышленности или сотрудники силовых структур могут получать до 2,5 тысячи евро в месяц (примерно 265 тысяч рублей).

Блогер отметил, что немцы удивляются, когда узнают, что российские пенсионеры могут существовать на 200 евро в месяц. Однако он объяснил, что в России цены ниже, коммунальные услуги стоят недорого, и большинство людей владеет жильем. После оплаты ЖКХ у российского пенсионера остаётся примерно 120 евро на питание, лекарства и другие нужды.