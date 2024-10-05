«Бред»: В офисе Зеленского вскипели после вопроса о разделе Украины по сценарию ФРГ и ГДР

Статья британской газеты Financial Times о том, что Запад обсуждает сценарий «НАТО в обмен на территории» является бредом. Об этом заявил в офисе Владимира Зеленского.

«Это бред. Нет такого разговора вообще. Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые бы точно не допускали расширения или повторения войны», — приводит издание «Страна.ua» слова сотрудника офиса.

В офисе Зеленского дополнили, что страны Запада боятся «дальнобойность дать». Также чиновники Украины отметили, что не торгуют суверенитетом и территориями Незалежной.