«Бред»: В офисе Зеленского вскипели после вопроса о разделе Украины по сценарию ФРГ и ГДР
Офис Зеленского назвал бредом статью FT о разделе Украины по примеру ФРГ и ГДР
Статья британской газеты Financial Times о том, что Запад обсуждает сценарий «НАТО в обмен на территории» является бредом. Об этом заявил в офисе Владимира Зеленского.
«Это бред. Нет такого разговора вообще. Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые бы точно не допускали расширения или повторения войны», — приводит издание «Страна.ua» слова сотрудника офиса.
В офисе Зеленского дополнили, что страны Запада боятся «дальнобойность дать». Также чиновники Украины отметили, что не торгуют суверенитетом и территориями Незалежной.
Напомним, что, по данным британской газеты Financial Times, Запад более 18 месяцев рассматривает раздел Украины по примеру ФРГ и ГДР. Уточняется, что подобный сценарий подразумевает временный отказ от претензий на подконтрольные РФ территории взамен на вступление Украины в НАТО.
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