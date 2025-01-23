Силы ПВО уничтожили за ночь четыре БПЛА над Белгородской областью
Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь ликвидировали над Россией четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атаку ВСУ проводили на Белгородскую область. О каких-либо разрушениях на земле не сообщалось.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отселении жителей деревни Терезовка в Шебекинском районе. В свою очередь жители населённых пунктов Малиновка, Отрадное, Красная Нива и Толоконное в Белгородском районе могут получить компенсацию за аренду жилья.
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