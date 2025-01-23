Силы ПВО уничтожили за ночь четыре БПЛА над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь ликвидировали над Россией четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаку ВСУ проводили на Белгородскую область. О каких-либо разрушениях на земле не сообщалось.