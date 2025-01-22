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22 января, 18:55

Гладков: Власти отселяют жителей деревни Терезовка в Шебекинском районе

Руководящий штаб постановил переселить жителей Терезовки в Шебекинском округе ввиду текущей ситуации. Об этом сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Состоялось заседание штаба. Какие были приняты решения? Терезовка, Шебекинский округ. Начинаем отселение в связи с обстановкой. Где можно узнать подробности? В администрации Шебекинского округа — у Андрея Николаевича Гриднева. Либо у министра строительства области, Оксаны Петровны Козлитиной. У них вся информация о порядке получения нового жилья», — заявил он.

Гладков также уточнил, что жители населённых пунктов Малиновка, Отрадное, Красная Нива и Толоконное в Белгородском районе могут получить компенсацию за аренду жилья. Он отметил, что на заседании правительства в понедельник будет объявлен новый порядок предоставления аренды.

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Ранее под ударом оказались три населённых пункта в Белгородской области. 21 января украинские беспилотники атаковали село Борисовка в Волоконовском районе, хутор Балки в Шебекинском округе и Ясные Зори в Белгородском районе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / G.Atkinson

Лия Мурадьян
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