ВСУ атаковали сразу четыре российских населённых пункта

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области, повреждены шесть домов и два автомобиля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Согласно информации, в Краснояружском районе село Графовка было атаковано двумя FPV-дронами, в результате чего пострадали окна трёх частных домов и хозяйственные постройки. В посёлке Красная Яруга после удара беспилотника был повреждён КамАЗ.

Кроме того, в селе Черемошное Белгородского района дрон поразил легковой автомобиль. В селе Тишанка Волоконовского района было зафиксировано прямое попадание снаряда в жилой дом, где выбиты окна и повреждены ворота, а в двух соседних домах также пострадало остекление.

«Предварительно, пострадавших нет. <...> Информация о последствиях уточняется», — уточнил глава региона.