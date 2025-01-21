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Регион
21 января, 12:50

ВСУ нанесли серию ударов по Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли три населённых пункта в Белгородской области

Последствия атаки ВСУ в селе Ясные Зори. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки ВСУ в селе Ясные Зори. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ не прекращают обстрелы территории Белгородской области. Под удар попали три населённых пункта в разных районах региона. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщил в личном телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«ВСУ продолжают наносить удары по нашей области. Предварительно, никто не пострадал. В Белгородском районе в селе Ясные Зори беспилотник атаковал многоквартирный дом — пробита кровля, повреждены фасад и остекление», — говорится в посте главы области. 

Также под обстрел попал хутор Балки в Шебекинском округе. Повреждения получила линия электропередачи, местные жители временно остались без света.

Последствия атаки ВСУ в селе Ясные Зори. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки ВСУ в селе Ясные Зори. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Кроме того, два украинских FPV-дрона атаковали село Борисовка в Волоконовском районе. В одном из жилых домов взрыв выбил окна, повредил крышу, забор и стоявшее на парковке авто. Ещё один дом получил повреждения кровли. Экстренные службы уточняют данные о последствиях.

ПВО за час сбила 11 дронов ВСУ над Крымом, Чёрным морем и Белгородской областью
ПВО за час сбила 11 дронов ВСУ над Крымом, Чёрным морем и Белгородской областью

Ранее украинский беспилотник атаковал в движущийся автомобиль с гражданскими в Белгородском районе. В салоне находилась супружеская пара, их обоих госпитализировали, мужчина в тяжёлом состоянии.

Юрий Лысенко
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